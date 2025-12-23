Imagem de Marília Mendonça registrada antes do acidente volta a viralizar

Publicada em 23/12/2025 às 15h09
Uma publicação antiga voltou a chamar atenção do público e ganhou força nas redes sociais nos últimos dias. Trata-se de um registro feito pouco antes do voo que terminou em tragédia em 2021, mostrando a cantora Marília Mendonça dentro da aeronave, ao lado do copiloto Tarciso Pessoa Viana. Embora a imagem tenha sido postada originalmente em novembro de 2024, apenas agora passou a circular de forma intensa.
Na fotografia, Marília aparece sentada no banco traseiro do avião, sorridente, acompanhada de Tarciso. O material inclui ainda um vídeo com trechos daquela viagem, o que aumentou o impacto emocional da publicação entre fãs e seguidores.
O conteúdo foi divulgado pela irmã do copiloto, que utilizou as redes sociais para prestar uma homenagem ao familiar. Na mensagem, ela destacou aspectos pessoais de Tarciso, lembrando sua atuação como pai, irmão e filho, além de expressar fé no reencontro espiritual com o ente querido.
Tarciso Pessoa Viana tinha 37 anos e deixou esposa — grávida à época — e dois filhos. O acidente ocorreu em 5 de novembro de 2021, em Piedade de Caratinga, Minas Gerais, e não houve sobreviventes. Além dele e de Marília Mendonça, também morreram Geraldo Martins de Medeiros, Henrique Bahia e Abicieli Silveira Dias Filho.
A redescoberta do registro provocou forte reação do público. Comentários se multiplicaram relatando surpresa e comoção, especialmente de usuários que afirmaram não conhecer as imagens feitas dentro da aeronave antes do acidente. Muitos disseram ter encontrado o conteúdo por meio de plataformas como o TikTok e relataram impacto ao reconhecer os rostos das vítimas momentos antes da tragédia.
