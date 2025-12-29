Idoso fica ferido em capotamento de caminhonete na BR-429

Publicada em 29/12/2025 às 08h50
Na tarde deste domingo, 28 de dezembro de 2025, um acidente de trânsito foi registrado na BR-429, nas proximidades da 5ª Linha, no município de Presidente Médici (RO). Uma caminhonete Ford Ranger saiu da pista e capotou, deixando um idoso ferido.
De acordo com informações repassadas por um familiar, o condutor, identificado apenas como João, morador da região, seguia pela rodovia quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da direção. O veículo saiu da pista, atingiu um barranco e capotou por diversas vezes.
O motorista sofreu ferimentos e há suspeita de fraturas, porém, segundo informações preliminares, ele não corre risco de morte.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local para registrar a ocorrência e apurar as causas do acidente.
