Idoso de 66 anos morre em colisão entre carro e moto na BR-364

Publicada em 09/12/2025 às 08h50
Um idoso identificado por José Clovis Candido de Oliveira de 66 anos, morreu na tarde de segunda-feira,8, após um acidente de trânsito na BR-364 no município de Ariquemes (RO), cerca de 90 km de Jaru.
A vítima estava pilotando uma motocicleta quando bateu de frente com um automóvel, na força do impacto a moto pegou fogo, o motociclista faleceu no local.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local para registrar o corrido e controlar o trânsito, que ficou lento por horas.
