IA promove encontro entre Carlos Alberto e Manoel de Nóbrega no Natal de “A Praça é Nossa”

Publicada em 27/12/2025 às 11h06
O especial de Natal de A Praça é Nossa, exibido nesta quinta-feira (25), reservou um dos momentos mais marcantes da história recente da televisão brasileira. O encerramento da atração trouxe um encontro inédito entre Carlos Alberto de Nóbrega e uma versão digital de seu pai, Manoel de Nóbrega, falecido em 1976.
Com o uso de recursos de inteligência artificial, a produção recriou a imagem de Manoel de Nóbrega, criador do programa, permitindo uma interação direta com o filho. A cena teve como pano de fundo a celebração da trajetória da atração, que completará 40 anos no SBT em 2027, e reforçou o caráter simbólico do legado familiar construído ao longo de décadas.
Durante o diálogo exibido no especial, a versão digital de Manoel destacou o papel de Carlos Alberto na condução do programa, ressaltando o equilíbrio entre a renovação do elenco e a valorização dos humoristas veteranos. O momento foi tratado como uma homenagem à continuidade do projeto idealizado ainda nos anos 1950.
A edição especial também promoveu um encontro entre diferentes gerações da família. Além de Carlos Alberto, participaram Marcelo de Nóbrega e Beto de Nóbrega, filhos do apresentador e integrantes da equipe responsável pela atração.
O programa resgatou ainda a origem de A Praça é Nossa, que nasceu em 1956 com o nome A Praça da Alegria. A homenagem relembrou que a ideia inicial surgiu após uma viagem a Buenos Aires, inspiração para o formato que atravessou quase sete décadas.
O encerramento manteve o tom clássico da atração. Ao ouvir do filho que a Praça havia se tornado um patrimônio da família, a versão digital de Manoel respondeu que o banco não pertencia a nenhum deles, finalizando com a frase que consagrou o programa: “A Praça é Nossa”.
