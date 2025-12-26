Homem esfaqueado pela vizinha morre na Policlínica na zona leste

Publicada em 26/12/2025 às 09h30
Na noite desta quinta-feira (25), a Polícia Militar do 5º Batalhão foi acionada para atender a uma ocorrência de tentativa de homicídio em frente a uma residência localizada na Rua Acesso Senninha, no bairro Ayrton Senna, Zona Leste de Porto Velho (RO). A vítima foi identificada como Jardson de 36 anos.
Segundo informações apuradas pela equipe de jornalismo do Portal de Noticias Hora1Rondonia, o crime teria ocorrido após uma briga entre a vítima e uma moradora vizinha. Durante o desentendimento, a mulher teria se armado com uma faca e desferido vários golpes contra o homem, que ficou gravemente ferido.
Quando a guarnição da Polícia Militar chegou ao local, a vítima já havia sido colocada em um carro particular e socorrida às pressas para a Policlínica José Adelino. Apesar dos esforços da equipe médica, o homem não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade de saúde.
A Polícia Militar realizou o registro da ocorrência e coletou as primeiras informações no local do crime. O caso foi repassado à Polícia Civil, que ficará responsável pelas investigações para apurar as circunstâncias do homicídio, bem como esclarecer a motivação e a responsabilidade da autora do ataque.
Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre prisão relacionada ao caso. As investigações seguem em andamento.
