Homem é preso com R$ 245 mil e barra de ouro durante ação da FICCO/RO

Publicada em 27/12/2025 às 10h24
Porto Velho/RO. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Rondônia (FICCO/RO) prendeu em flagrante, nesta sexta-feira (26/12), um homem suspeito de praticar crime de lavagem de capitais, ao portar quantia expressiva em espécie e ouro sem comprovação de origem lícita.
A equipe policial recebeu informações de que o investigado vinha efetuando saques em espécie de valores elevados em Porto Velho/RO, possivelmente para dissimular ganhos ilícitos vinculados à extração, transporte ou comercialização irregular de ouro.
Após levantamento de dados, foi constatado que o investigado possui antecedentes por lavagem de dinheiro e responde a procedimento por usurpação de bem da União.
Diante das informações, a equipe realizou diligências para localizar o investigado. Durante a abordagem, foi constatada a presença de R$ 200 mil em dinheiro na bolsa por ele portada, além de comprovante de saque efetuado em agência bancária. No interior do automóvel, foram localizados mais R$ 45 mil.
Em revista realizada na Polícia Federal, foram encontrados uma barra de ouro pesando cerca de 285 gramas e três fragmentos de ouro embalados em papel, totalizando aproximadamente 300 gramas. Foi encontrado, ainda, um comprovante de pesagem e grau de pureza do ouro, constando 97,1%.
O investigado foi preso em flagrante e poderá responder pelos crimes de lavagem de dinheiro e usurpação de bem da União.
A FICCO/RO é composta pela Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Penal Estadual, Polícia Militar e Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), tendo como objetivo a atuação conjunta e integrada no combate ao crime organizado em Rondônia.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!