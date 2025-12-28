Homem é esfaqueado durante briga em Vista Alegre do Abunã

Publicada em 28/12/2025 às 10h00
Uma tentativa de homicídio foi registrada na madrugada deste sábado (27) próximo à rodoviária do distrito de Vista Alegre do Abunã, em Porto Velho. Segundo testemunhas, dois homens iniciaram uma briga e um deles foi ferido com uma facada no tórax, próximo à axila, fugindo do local logo em seguida.
A Polícia Militar foi acionada por populares que presenciaram a agressão. Durante as buscas, os policiais localizaram a vítima em um posto de combustíveis das proximidades, sangrando muito e pedindo ajuda. Diante da gravidade, o rapaz foi levado ao posto de saúde do distrito.
Sem médico de plantão na unidade, a vítima da tentativa de homicídio precisou ser transferida por ambulância ao Hospital Regional de Extrema, onde recebeu os atendimentos necessários. Não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde.
A polícia segue investigando o caso para identificar o agressor e esclarecer a motivação da tentativa de homicídio, registrada como crime grave na região.
