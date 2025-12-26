Homem é encontrado morto em lago na Estrada da Penal

Por pvhnoticias.com.br
Publicada em 26/12/2025 às 09h45
Publicada em 26/12/2025 às 09h45
Elmo M., 54, foi encontrado morto nesta quinta-feira (25), em um lago na altura do km13 na Estrada da Penal, zona rural em Porto Velho.
Informações apuradas pelo site, dão conta que uma guarnição da PM que fazia patrulhamento pelo local teria avistado o corpo boiando nas águas e acionou o Corpo de Bombeiros que retirou o cadáver.
Testemunhas contaram que o homem foi visto tomando banho no rio no dia anterior, e durante os trabalhos da perícia não foram encontradas marcas de violência.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!