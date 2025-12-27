Homem é brutalmente assassinado a golpes de facão e faca em Mirante da Serra

Publicada em 27/12/2025 às 10h29
Um rapaz de 24 anos foi brutalmente assassinado a golpes de facãozada e facadas na cidade de Mirante da Serra na noite desta quinta-feira (25 de dezembro), o crime aconteceu na rua Piauí, nas proximidades do Hospital Municipal.
A vítima, Gabriel , apresentava cinco golpes, sendo quatro perfurações na região lombar e pulmonar, e um corte no pescoço, na região superior. A Polícia Militar chegou ao endereço e encontrou Gabriel envolto em uma poça de sangue, ainda com sinais vitais, o jovem foi socorrido e já chegou sem vida ao hospital público da cidade.
Testemunhas afirmaram terem ouvido o barulho de motor de motocicleta, e gritos de ordem “parado, parado”, seguido de gritos, provavelmente da vítima pedindo socorro.
A Polícia Militar acionou a Polícia Técnico-Científica (Politec), e após os exames de praxe o corpo foi liberado para familiares.
Gabriel era natural de Mirante da Serra, e residia na Linha 64.
