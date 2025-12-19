Gianecchini critica exigências de fãs e diz que rejeita ser tratado como “fantoche”

Publicada em 19/12/2025 às 15h23
Reynaldo Gianecchini fez um raro desabafo público sobre a relação com parte de seus fãs e chamou atenção ao falar de comportamentos que afirma não aceitar. Durante participação no programa Angelica ao Vivo, exibido nesta quinta-feira (18), o ator comentou situações em que se sente pressionado por exigências feitas durante encontros com admiradores.
Segundo Gianecchini, apesar de manter uma postura cordial, há pedidos que o incomodam, especialmente quando envolvem ordens sobre aparência ou comportamento. Ele relatou que já ouviu cobranças para tirar boné, óculos ou sorrir, o que, para ele, ultrapassa o limite do respeito. O ator afirmou que esse tipo de abordagem provoca uma sensação de desconforto e perda de autonomia.
Ao comentar como lida atualmente com essas situações, Gianecchini explicou que mudou sua reação ao longo do tempo. Se antes respondia de forma mais direta, hoje prefere apenas respirar fundo e evitar conflitos, justamente para não alimentar desgastes desnecessários.
Com carreira consolidada na dramaturgia brasileira, o ator estreou na televisão em 2000, na novela Laços de Família, de Manoel Carlos, após se destacar como modelo internacional. Na época, sua entrada nas novelas gerou resistência de parte da crítica especializada, que questionava sua experiência como ator.
Apesar das críticas iniciais, Gianecchini permaneceu na profissão e construiu uma trajetória consistente, atuando em novelas, séries, filmes e também no teatro. Entre seus trabalhos mais conhecidos estão Esperança, Da Cor do Pecado, Belíssima, Lei do Amor e A Dona do Pedaço, onde interpretou o vilão em 2019.
O ator também esteve em evidência ao revelar publicamente, em 2019, que é bissexual. Desde então, ele se mantém afastado das telenovelas e afirma que, caso retorne à televisão, prefere projetos mais curtos e formatos diferentes dos folhetins tradicionais.
Gianecchini foi casado com a jornalista Marília Gabriela até 2006. Atualmente, segue dedicado a trabalhos pontuais nas artes cênicas e reflexões sobre sua relação com o público e a exposição.
