Gestão de Pessoas, Processos e Problemas é primeiro Webnar da FFER Academy

A Federação de Futebol do Estado de Rondônia lançou o primeiro curso da FFER Academy, Gestão de Pessoas Processos e Problemas ministrado por Clauber Rocha, Gerente de Futebol do Clube de Regatas Vasco da Gama. Para participar os interessados devem preencher a ficha de inscrição no site ffer.com.br na aba FFER ACADEMY Webnar - Clauber Rocha, o curso é totalmente gratuito e tem início no próximo dia 15 de dezembro a partir das 18h de forma on line.
O Curso PPP, Gestão de Pessoas Processos e Problemas aborda ainda temas como relações interpessoais, comunicação, operações e logística, adminsitração e organização. Para o vice presidente da FFER a FFER Academy vem para transformar a realidade do futebol rondoniense, ""a qualificação é a base para o crescimento do futebol em qualquer região do país. Investir na formação desses profissionais é investir no futuro do esporte. Rondônia tem potencial, tem talento e agora tem estrutura para evoluir ainda mais. A FFER ACADEMY nasce para transformar essa realidade" disse Bruno Costa.
Clauber Rocha é gerente de futebol do Vasco da Gama, profissional com passagens pelo Botafogo, CBF e Corinthians. Profissional natural de Rondônia, mudou-se jovem para o Rio de Janeiro para jogar na base do Botafogo, onde atuou por nove anos e foi convocado para as seleções de base.
