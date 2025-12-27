Forças de segurança apreendem 10 tabletes de cocaína durante a Operação

Publicada em 27/12/2025 às 10h42
Uma ação integrada das forças de segurança pública, no município de Guajará-Mirim, Rondônia, resultou na apreensão de entorpecentes durante a Operação Madeira-Mamoré, realizada na noite desta sexta-feira (26). A ocorrência contou com a atuação conjunta da Polícia Federal, Força Nacional, CCPI Amazônia, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar do Estado de Rondônia, por meio do Batalhão de Polícia de Fronteira e Divisas (BPFRON)
Durante patrulhamento ostensivo, a equipe policial visualizou dois indivíduos em atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação da guarnição, os suspeitos demonstraram nervosismo e empreenderam fuga a pé. No decorrer da evasão, um dos indivíduos deixou cair uma mochila, abandonando o objeto enquanto ambos seguiram em direção a uma área de mata, tomando rumo ignorado.
Diante da fundada suspeita, os policiais realizaram a verificação da mochila abandonada e constataram que em seu interior havia 10 (dez) tabletes de cloridrato de cocaína. Todo o material entorpecente foi apreendido e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal para as providências legais cabíveis, onde foi constada que o entorpecente possuía um alto grau de pureza e um elevado valor.
A operação reforça o trabalho integrado das forças de segurança no combate ao tráfico de drogas e aos crimes transfronteiriços, especialmente em regiões estratégicas do estado, contribuindo para a repressão ao crime organizado e a preservação da ordem pública.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!