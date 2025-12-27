Força tática prende quatro pessoas com drogas em boca de fumo

Por pvhnoticias.com
Publicada em 27/12/2025 às 10h57
Uma ação de policiais da Força Tática de 5º Batalhão na noite desta sexta-feira (26), resultou na prisão de dois homens por tráfico de drogas. Dois usuários também foram levados à Delegacia.
O flagrante aconteceu no Beco da Eletronorte, bairro Aponiã em Porto Velho. Entre os detidos estava um entregador de delivery.
Segundo a PM, a guarnição fazia patrulhamento pelo local que já é conhecido das guarnições pelo alto índice de tráfico de entorpecentes, quando avistou os usuários fazendo a compra de drogas.
Os quatro indivíduos foram abordados e na revista foram encontradas porções de maconha e cocaína, alem de dinheiro trocado. Todos foram encaminhados ao Departamento de Flagrantes.
