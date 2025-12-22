“Foi uma fatalidade”: Viih Tube comenta acidente que levou filho ao hospital

Publicada em 22/12/2025 às 15h06
Um novo episódio de tensão marcou o fim de semana da influenciadora Viih Tube. Pelas redes sociais, ela contou que o filho Ravi, de 1 ano, precisou ser levado ao hospital e passou por um procedimento cirúrgico após um acidente doméstico ocorrido no domingo (21).
De acordo com o relato, a criança sofreu uma queimadura de segundo grau ao encostar a mão no motor de um buggy. O atendimento aconteceu no mesmo hospital onde Ravi já havia ficado internado anteriormente, inclusive na mesma unidade de terapia intensiva, o que trouxe lembranças difíceis para a família.
O menino, que é fruto do relacionamento de Viih Tube com Eliezer, passou por uma cirurgia para remoção do tecido lesionado. A influenciadora contou que retornar ao centro cirúrgico despertou memórias da primeira internação do filho, quando ele ainda era recém-nascido.
Ravi precisou de cuidados médicos logo após o nascimento, em novembro do ano passado, quando foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, com diagnóstico de enterocolite, uma inflamação grave no intestino. Na ocasião, o quadro gerou forte impacto emocional na família.
Desta vez, segundo Viih Tube, a experiência foi vivida de outra forma. Ela afirmou que conseguiu manter o controle emocional ao lidar com a emergência. “Hoje venho com um filho saudável, bagunceiro, e apenas uma fatalidade”, disse, ao destacar que não teve crises como no passado e agradeceu pelo que chamou de livramento.
Além de Ravi, Viih Tube também é mãe de Lua, de 2 anos.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!