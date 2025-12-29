Ex nega indireta para Neymar após curtida gerar interpretações

Publicada em 29/12/2025 às 16h03
A influenciadora Carol Dantas se manifestou após uma curtida em seu perfil no Instagram ser interpretada por internautas como uma possível indireta ao jogador Neymar Jr.. A reação ocorreu depois que seguidores passaram a associar o conteúdo curtido a decisões envolvendo a criação do filho do ex-casal.
A publicação em questão abordava a autonomia de quem convive diariamente com a criança, destacando que decisões sobre rotina, escola e crenças devem partir de quem participa ativamente da educação no dia a dia. O texto rapidamente foi ligado à relação de Carol com Neymar, pai de Davi Lucca, primogênito do atleta.
Diante da repercussão, Carol Dantas negou qualquer conflito ou recado indireto ao jogador. Em resposta direta aos seguidores, ela afirmou que costuma curtir diversos conteúdos nas redes sociais, sem que isso represente, necessariamente, situações vividas em sua vida pessoal.
Segundo a influenciadora, as curtidas refletem ideias com as quais ela se identifica de forma geral, e não episódios específicos de sua rotina familiar. Ela ainda ironizou a interpretação dos usuários, dizendo que, se cada curtida fosse levada como um posicionamento pessoal direto, teria problemas frequentes.
Até o momento, Neymar Jr. não comentou o episódio. O assunto, no entanto, movimentou as redes sociais e gerou debates entre seguidores sobre a exposição e as leituras feitas a partir de interações virtuais.
