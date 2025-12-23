Ex-BBB famosa por ganhar na loteria revela apostas de fim de ano
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 23/12/2025 às 15h48
Com a proximidade do sorteio especial de fim de ano, a ex-BBB Paulinha Leite voltou a chamar atenção ao tornar públicos alguns números que costuma jogar na Mega da Virada. A revelação foi feita na tarde desta terça-feira (23), por meio das redes sociais.

Conhecida por relatar ganhos frequentes em loterias, Paulinha mostrou um bilhete com três combinações que, segundo ela, fazem parte de suas apostas para o concurso que pode pagar até R$ 1 bilhão. Ao apresentar os jogos, destacou o valor histórico do prêmio previsto para este ano.

As sequências divulgadas pela ex-participante do reality são:

06, 13, 39, 48, 54 e 55;
04, 16, 23, 48, 51 e 56;
02, 17, 21, 22, 26 e 49.

O concurso especial da Mega da Virada será realizado no dia 31 de dezembro e, diferentemente dos sorteios regulares, não acumula. Caso ninguém acerte as seis dezenas, o valor principal é distribuído entre os acertadores da faixa seguinte.

Para 2025, a estimativa de R$ 1 bilhão representa o maior prêmio já anunciado na história da loteria no país. O montante supera em cerca de 57% o valor pago no sorteio do ano anterior, que foi de R$ 635 milhões. As apostas podem ser feitas até as 20h do dia do sorteio, em casas lotéricas ou pelos canais digitais da Caixa Econômica Federal.

