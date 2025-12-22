“Eu fiquei muito puto”: Boninho diz que foi pego de surpresa por Silvio Santos

Publicada em 22/12/2025 às 15h11
Convidado do The Noite, o diretor Boninho relembrou momentos decisivos de sua carreira e revelou um episódio que o deixou indignado nos bastidores da televisão. Em conversa com Danilo Gentili, ele contou como a estreia repentina da Casa dos Artistas mudou completamente o cenário dos realities no início dos anos 2000.
Com mais de quatro décadas de atuação na TV e fora da TV Globo desde 2024, Boninho destacou projetos que ajudaram a construir seu nome, como TV Colosso e, principalmente, No Limite, formato que marcou a chegada dos reality shows à TV aberta brasileira.
Segundo o diretor, o impacto maior veio quando o SBT colocou no ar a Casa dos Artistas em outubro de 2001, sem qualquer aviso prévio. Naquele momento, Boninho estava envolvido diretamente na estreia de No Limite e não esperava enfrentar um concorrente direto. “Aquilo me deu um trabalho enorme. Não foi um susto pequeno”, contou.
Ao falar sobre Silvio Santos, Boninho afirmou que a estratégia adotada pelo empresário surpreendeu todo o mercado. “Do jeito que ele fez, ele foi muito doido, não contou pra ninguém, ninguém sabia. Eu fiquei muito puto, eu fiquei muito puto, pô””, disse, ao admitir que a situação o deixou bastante irritado na época.
O diretor também comparou os formatos existentes naquele período, explicando que já conhecia o Big Brother original, da Holanda, mas via o programa como difícil de produzir. Para ele, No Limite era uma experiência inédita, arriscada e intensa, o que tornou o impacto da concorrência ainda maior.
A Casa dos Artistas, exibida pela primeira vez em 2001, teve direção de Rodrigo Carelli, que atualmente comanda A Fazenda, na Record TV. Hoje, Boninho segue à frente do The Voice Brasil e mantém carreira ativa na televisão.
