“Estão faltando coisas para comer”, diz Mário Gomes ao anunciar vaquinha

Publicada em 29/12/2025 às 11h18
O ator Mário Gomes recorreu às redes sociais neste domingo (28) para explicar por que decidiu abrir uma vaquinha virtual. Em vídeo publicado aos seguidores, ele relatou dificuldades financeiras após ter a casa invadida na região da Barrinha, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, no início de dezembro.
Segundo Mário Gomes, durante a ação criminosa ele foi feito refém por sete homens armados, que levaram cerca de R$ 50 mil que estavam guardados no imóvel. O ator contou que o episódio agravou uma situação financeira já delicada. “Perdi minha casa no ano passado de forma desonesta e, neste ano, levaram todo o meu dinheiro”, afirmou.
No desabafo, o artista explicou que relutou antes de pedir ajuda publicamente, mas acabou cedendo após insistência de seguidores. “Achei que ia dar, mas tenho recebido muitas sugestões de pessoas falando para eu fazer uma vaquinha. Relutei muito, mas acabei cedendo. Estão faltando as coisas para comer”, disse no vídeo.
Mário Gomes também comentou o momento de reflexão vivido no período natalino. “Espero que o Natal tenha sido satisfatório e que o próximo ano seja bem melhor que este, apesar de que neste eu desenvolvi muitos projetos interessantes que vou mostrar para vocês”, declarou, ao iniciar a gravação.
Com uma carreira extensa na televisão brasileira, o ator integrou o elenco de diversas novelas da TV Globo, como Gabriela (1975), Anjo Mau (1976), Plumas e Paetês (1980), Guerra dos Sexos (1983), Vereda Tropical (1984), Rainha da Sucata (1990), Quatro por Quatro (1995), Desejos de Mulher (2002), O Profeta (2006) e A Favorita (2008). Na Record TV, participou de produções como Poder Paralelo (2009) e Vidas em Jogo (2011).
