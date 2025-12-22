Em música, Fiuk chama Fábio Jr. de “narcisista” e fala da fama precoce

Publicada em 22/12/2025 às 09h38
O lançamento da música “Celebridade” marca um dos trabalhos mais pessoais da carreira de Fiuk. Na canção divulgada no fim de semana, o artista transforma experiências vividas desde a infância em matéria-prima artística, abordando os efeitos emocionais de crescer sob constante exposição pública e dentro de uma família famosa.
Filho do cantor Fábio Jr. com a empresária Cristina Kartalian, Fiuk nasceu em um contexto de notoriedade que, segundo a letra, trouxe privilégios, mas também conflitos internos. A música explicita essa ambivalência ao tratar da pressão por identidade, pertencimento e expectativas impostas ainda na juventude.
Em um dos versos mais diretos, o cantor reconhece as vantagens materiais, mas aponta frustrações na relação familiar: “Pai com dinheiro, sim, mas o prra é narcisista*”, trecho que rapidamente repercutiu nas redes sociais após o lançamento.
Ao longo da composição, Fiuk amplia o foco para questões emocionais ligadas à adolescência e à saúde mental, descrevendo sentimentos de confusão, angústia e cobranças internas. A canção também questiona o impacto psicológico de ter o próprio nome e trajetória definidos publicamente desde cedo, antes mesmo da construção de uma identidade pessoal sólida.
Com “Celebridade”, o artista propõe uma reflexão sobre o preço da fama precoce e os limites entre imagem pública e vida íntima. A música sugere que, por trás do reconhecimento e do status associados ao sobrenome conhecido, existiram desafios emocionais que moldaram sua trajetória.
