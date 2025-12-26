Durante confusão mulher mata inquilino com facada no peito

Publicada em 26/12/2025 às 09h00
Um homem identificado como Davi morreu após ser esfaqueado no peito na Rua Mato Grosso, no bairro Bela Vista, em Pimenta Bueno. O caso mobilizou equipes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Perícia Técnica.
De acordo com as informações apuradas, a polícia foi acionada por meio do 190 após denúncias de que um homem estava caído na via pública com ferimento provocado por arma branca. Ao chegar ao local, a guarnição encontrou a vítima em estado de agonia, já recebendo atendimento do Corpo de Bombeiros.
Durante o socorro, Davi entrou em parada cardíaca. As equipes realizaram diversas tentativas de reanimação, mas sem sucesso. Ele foi encaminhado ao Hospital Ana Neta, onde teve o óbito confirmado pouco depois. A vítima apresentava uma perfuração no peito, do lado direito.
Populares relataram que, momentos antes, Davi havia se envolvido em uma confusão em uma distribuidora, localizada a cerca de 100 metros do ponto onde caiu. O local onde a vítima foi encontrada fica em frente à residência de um morador da região, que afirmou ter tomado conhecimento do fato apenas ao perceber a movimentação das viaturas e das equipes de resgate.
A guarnição seguiu até a distribuidora, onde conversou com o proprietário e sua esposa, Elizabeth, que assumiu a autoria do golpe. Segundo o relato do casal, Elizabeth estava cortando limões em frente ao estabelecimento quando Davi se aproximou de forma ameaçadora, portando um pedaço de pau e proferindo intimidações. Diante da situação, ela teria tentado se defender com a faca que estava em suas mãos, atingindo o homem no peito.
Ainda conforme o depoimento, Davi era inquilino do casal, morava ao lado da distribuidora e vinha causando transtornos desde a tarde. Um vídeo, registrado pelo filho do proprietário do local, mostra o momento em que a vítima era contida anteriormente.
A Perícia Técnica esteve no local e realizou os procedimentos necessários. A faca utilizada no fato não foi localizada, possivelmente extraviada em meio à movimentação de populares. Já o pedaço de pau mencionado foi apreendido e encaminhado à autoridade policial.
Após os trabalhos periciais, Elizabeth foi conduzida à Delegacia de Polícia, acompanhada do marido, onde foi apresentada ao comissário de plantão. O caso segue sob investigação das autoridades competentes.
