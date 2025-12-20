Duas mulheres ficam feridas após briga com faca em Rolim de Moura

Publicada em 20/12/2025 às 08h50
Uma briga entre duas mulheres deixou ambas feridas na tarde desta sexta-feira (19), na Avenida 7 de Setembro, no bairro Bom Jardim, em Rolim de Moura.
De acordo com informações apuradas no local, as duas estavam em uma residência na companhia de outras pessoas quando, em determinado momento, iniciou-se uma discussão motivada por possível ciúmes. A situação rapidamente evoluiu para agressões físicas.
Ainda segundo relatos, durante a confusão, uma das mulheres teria jogado a outra pela janela da casa e, em seguida, se apossado de uma faca. Uma das envolvidas foi atingida no braço, enquanto a outra sofreu um golpe na região do corpo. Uma das vítimas foi socorrida em estado grave.
As duas mulheres receberam atendimento e foram encaminhadas ao hospital por equipes do Corpo de Bombeiros. A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local para registrar a ocorrência. Posteriormente, a equipe da Polícia Científica realizou os trabalhos periciais.
O caso deverá ser investigado pelas autoridades competentes. Mais informações poderão ser divulgadas a qualquer momento.
