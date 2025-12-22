Diogo Nogueira e Paolla Oliveira anunciam fim da relação: “Intenso e cheio de amor”

Publicada em 22/12/2025 às 09h29
A atriz Paolla Oliveira e o cantor Diogo Nogueira comunicaram, na manhã desta segunda-feira (22), o encerramento do relacionamento. O casal esteve junto por quase cinco anos e decidiu tornar pública a separação por meio de um texto divulgado nas redes sociais.
Na mensagem, os dois afirmam que a decisão foi tomada de forma conjunta e sem conflitos. “Foram quase cinco anos de uma história que agora chega a um final feliz, não como nos contos, mas como foi tudo na nossa vida: real, intenso e cheio de amor”, escreveram. Segundo o casal, não houve um fato específico que motivasse o término, mas sim uma transformação natural da relação, conduzida com diálogo e maturidade.
Paolla e Diogo também ressaltaram que a separação ocorreu de maneira respeitosa. “Não houve um único motivo, nem um rompimento brusco. O que existiu foi conversa, respeito e maturidade”, destacaram no comunicado conjunto.
Ao final, ambos pediram compreensão do público diante do momento pessoal. “Com gratidão pela história que construímos e em paz com a decisão que tomamos, seguiremos caminhos separados, guardando profundo carinho um pelo outro. Neste momento, pedimos sensibilidade e privacidade”, concluíram.
A notícia repercutiu rapidamente entre fãs e seguidores, que demonstraram surpresa com o anúncio. Comentários destacaram desde o choque com a informação até elogios à postura adotada pelo ex-casal, ressaltando o tom respeitoso e sereno do comunicado.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!