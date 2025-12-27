Denarc intercepta carregamento de skunk em empresa de logística

Publicada em 27/12/2025 às 10h49
Um carregamento de entorpecentes do tipo skunk foi interceptado, na manhã de hoje (26), em uma empresa de logística localizada na capital. A ação foi realizada pelo Departamento de Narcóticos (DENARC), da Polícia Civil do Estado de Rondônia.
A droga, caracterizada pelo alto valor comercial em razão de seu elevado teor de concentração, tinha como destino final o município de Apuí, no estado do Amazonas. O entorpecente foi localizado durante diligências realizadas em ambiente logístico, sendo apreendido e retirado de circulação.
O material ilícito foi encaminhado à sede do Departamento de Narcóticos, em Porto Velho, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. As investigações prosseguem com o objetivo de identificar os responsáveis pelo envio e pelo recebimento da droga, bem como possíveis vínculos com o tráfico interestadual.
A Polícia Civil de Rondônia reforça seu compromisso com o enfrentamento ao narcotráfico e a repressão qualificada às organizações criminosas, atuando de forma contínua para a preservação da ordem pública e da segurança da população.
