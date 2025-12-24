Coveiro é morto a tiros dentro de cemitério na Linha 06, em Cacoal

Publicada em 24/12/2025 às 10h20
Um coveiro foi morto no Cemitério da Linha 6, em Cacoal (RO), na manhã desta quarta-feira, 24 de dezembro de 2025. A vítima foi alvejada por dois disparos na cabeça, segundo informações preliminares.
O assassinato aconteceu enquanto o coveiro trabalhava dentro do cemitério localizado na Linha 06, zona rural do município. As circunstâncias do homicídio, bem como a motivação e a autoria do crime, permanecem desconhecidas até o momento.
De acordo com informações preliminares, a vítima — que ainda não teve a identidade divulgada pelas autoridades — foi atingida por pelo menos dois disparos de arma de fogo, sendo os tiros concentrados na região da cabeça, caracterizando execução.
A Polícia Militar foi acionada imediatamente após o ocorrido e esteve no local para realizar o isolamento da área, garantindo a preservação da cena do crime. A Perícia Técnico-Científica (Politec) também foi mobilizada e realizou os trabalhos periciais necessários. Após os procedimentos de praxe, o corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) para exames necroscópicos.
A Polícia Civil já deu início às investigações e trabalha para esclarecer os fatos, buscando identificar o autor ou autores do crime, além de entender o que teria motivado a execução em um local considerado, até então, de tranquilidade e respeito.
O caso gera forte comoção na comunidade e levanta preocupação quanto à segurança, especialmente diante da ousadia do crime, praticado em pleno horário de trabalho e dentro de um cemitério público. Novas informações poderão ser divulgadas a qualquer momento pelas autoridades responsáveis pela investigação.
