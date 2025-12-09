Copa Pacarana de Futebol Societe 2025 chega a sua reta final em quatro categorias

Publicada em 09/12/2025 às 08h10
A Copa Pacarana de Futebol Societe que movimentou o distrito de Boa Vista do Pacarana e suas 12 comunidades no seu entorno finamente chega na reta final com as disputas das finais nas 04 categorias acontecendo nesse domingo a partir das 18 horas no campo da Igreja Católica.
Essa edição da Copa Pacarana foi disputada por 24 equipes distribuídas nas categorias: Aspirantes, Master, Feminino e Titulares. Participaram dessa edição mais de 250 atletas, envolvidos nas disputas ao longo da competição.
O grande destaque foi a presença do público que lotou as dependências do Campo da Igreja a cada etapa da competição. A interação do publico foi o ponto alto dessa edição com a participação de grandes torcidas por parte dos indígenas que novamente vieram para ganhar.
A comunidade Zoró praticamente colocou suas equipes na final em 03 das 04 categorias disputadas, mostrando a força do futebol nas comunidades da T.I. Zoró. Essa hemogenia dos povos Zoró vem ficando mais evidente a cada ano com grandes conquistas da comunidade.
A partir de domingo o “Pacarana Respira Futebol”, com a expectativa de grandes jogos nessas finais da Copa Pacarana que mais uma vez é uma organização da prefeitura através da Semelc tendo a frente o polivalente secretário Wedson Silva.
Agradecimentos ao vereador reeleito Alexandro Bahia (PL) que tem garantido toda a logística para a realização do evento. Parabéns ao trio de arbitragem pela condução dos jogos, aos atletas que participam do evento e ao público que é o fiel da balança do sucesso dessa Copa.
Estarão em campo no domingo as partir das 16 horas: Pacarana Junior x GP (final aspira), Beira Rio x Jiki (final Master), GP x Jiki (final feminino) e Rio da Prata x Barreirinha (final titulares). A reportagem do Espigaonews deseja sorte a todos atletas envolvidos nessa festa do futebol.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!