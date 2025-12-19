Clube de Robótica do IFRO participa da primeira Mostra Interescolar de Robótica do município

Publicada em 19/12/2025 às 09h00
O Clube de Robótica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Ariquemes, participou da primeira Mostra Interescolar de Robótica do município. O evento reuniu estudantes do ensino fundamental e médio de escolas públicas e privadas do município, com o objetivo de promover a ciência, a tecnologia e a inovação por meio de projetos práticos.
Realizado no Centro de Inovação e Empreendedorismo (CEI), na tarde de 8 de dezembro, o evento foi organizado pelo IFRO Campus Ariquemes em parceria com o Centro de Ensino Robotech e contou com o patrocínio das empresas Sweet Home Idiomas, Quanyx, AI Soluções e Rondoboi, fortalecendo a integração entre instituição de ensino, iniciativa privada e comunidade local.
Durante a mostra, os alunos do IFRO apresentaram protótipos e soluções desenvolvidos ao longo das atividades do Clube, envolvendo robótica educacional, programação e cultura maker. As demonstrações despertaram o interesse do público visitante e promoveram a troca de experiências entre estudantes, professores e a comunidade externa.
De acordo com a coordenadora das atividades, Eudóxia Lottie Silva Moura, a iniciativa tem como principal objetivo criar um ambiente favorável à inovação. “Nosso objetivo é criar um habitat de inovação e de exposição da robótica, para que nossos alunos se sintam confortáveis com o tema e também para promover essa forma de aprendizado aos novos alunos que estão chegando. Queremos, ainda, desconstruir a ideia de que a robótica é chata ou muito difícil”.
A professora destaca que a expectativa é ampliar o alcance da iniciativa: “no próximo ano, esperamos contar com a participação de todos os clubes de robótica de Ariquemes e transformar a Mostra Interescolar de Robótica em um evento anual”. A docente ressalta que a iniciativa proporcionou o protagonismo estudantil, a cultura maker e a difusão do conhecimento científico e tecnológico, além de ter aproximado a escola da comunidade e incentivado novos talentos na área da robótica.
