Christiane Torloni descarta BBB e diz não ter perfil para reality show

Publicada em 26/12/2025 às 10h24
A circulação de listas não oficiais do Big Brother Brasil 26 voltou a colocar o nome de Christiane Torloni entre os assuntos mais comentados nas redes sociais. Apontada por internautas como uma possível integrante da próxima edição do reality, a atriz já se manifestou publicamente, no passado, afastando qualquer chance de participar do programa.
Em entrevista concedida à rádio portuguesa RFM, em novembro de 2023, Torloni afirmou que não se enxerga no formato do Big Brother. Segundo ela, o confinamento exige características pessoais que não fazem parte de sua personalidade. A atriz se definiu como tímida e disse não acreditar que conseguiria se adaptar à dinâmica do jogo.
Na conversa, Torloni também deixou claro que uma proposta financeira não mudaria sua decisão. De acordo com a artista, o retorno financeiro não teria impacto relevante em sua vida a ponto de fazê-la aceitar o convite. Ela ainda ironizou a possibilidade de sequer ser aprovada para integrar o elenco.
Outro ponto destacado por Christiane Torloni foi a diferença entre atuar e se expor em um reality show. Com carreira consolidada na dramaturgia, ela explicou que está habituada ao “jogo da interpretação”, enquanto o Big Brother exige exposição pessoal constante, sem personagens — algo que, segundo a atriz, não combina com seu perfil.
Apesar das declarações, os rumores seguem ganhando força na internet. Além de Torloni, páginas de entretenimento também passaram a citar o nome do ator Henri Castelli como suposto integrante do elenco. Até o momento, a TV Globo não confirmou nenhum participante e mantém a estratégia tradicional de sigilo sobre os nomes oficiais da edição.
