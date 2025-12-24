Caseiro é morto a tiros quando voltava para o sítio próximo à área urbana

Publicada em 24/12/2025 às 09h50
O homem encontrado morto na tarde de terça- feira 23, a poucos quilômetros da área urbana de Vilhena. A vítima tinha 58 anos, trabalhava como caseiro e se chamava Ludivan Salvador Serafim.
O cadáver, apresentando uma perfuração de bala na cabeça, estava jogado dentro de uma plantação de soja nas proximidades dos antigos motores da Ceron. Ludivan trabalhava como caseiro em uma pequena propriedade rural naquela região, praticamente dentro do perímetro urbano.
Segundo um familiar do trabalhador, ele estava retornando a pé para casa após vir, em um carro de aplicativo, com a esposa e a sogra para a cidade, onde ambas fariam compras. Marcas de pneus de uma moto, encontradas próximo ao corpo, indicam que o assassino abordou o caseiro na estrada vicinal e fez o único disparo contra ele.
O irmão de Ludivan disse que a família está surpresa com o assassinato, pois ele era trabalhador e não tinha nenhum tipo de inimizade. Portanto, não há pistas sobre a motivação e a autoria do crime. A vítima deixa viúva, 4 filhos e um enteado, todos maiores de idade.
