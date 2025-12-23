Publicada em 23/12/2025 às 13h50
Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta terça-feira, dia 23, na conhecida curva do km 433 da BR-364, logo após o Posto da Polícia Rodoviária Federal, nas proximidades da entrada da Linha 621.
De acordo com as informações apuradas, a colisão envolveu um veículo Chevrolet Prisma e um caminhão pertencente ao Grupo IG. O Prisma seguia no sentido Ariquemes/Jaru, enquanto o caminhão trafegava no sentido contrário. Ao entrar na curva, o condutor do Prisma teria perdido o controle da direção, colidindo contra o último eixo do caminhão.
Apesar da gravidade do impacto, não houve vítimas fatais. O motorista do Prisma foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros, reclamando de fortes dores nas pernas, com suspeita de fratura, sendo encaminhado para atendimento médico.
O acidente provocou uma fila quilométrica na BR-364, causando lentidão e transtornos aos motoristas que trafegavam pelo trecho. Como a rodovia já está sob concessão da empresa Nova 364, funcionários da concessionária estiveram no local e realizaram a limpeza da pista, contribuindo para a rápida liberação da via.
A Polícia Rodoviária Federal acompanhou a ocorrência, realizou os procedimentos de praxe e auxiliou na organização do tráfego até a normalização completa da rodovia.
