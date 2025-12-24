Capotamento de caminhonete deixa dois homens feridos na zona rural

Publicada em 24/12/2025 às 10h50
Dois homens ficaram feridos após um grave acidente de trânsito envolvendo o capotamento de uma caminhonete na tarde desta terça-feira (23), no ramal Jatuarana, localizado após a ponte sobre o rio Madeira, na zona rural de Porto Velho.
De acordo com informações apuradas pela equipe de jornalismo, o veículo seguia pelo ramal quando, ao se aproximar de uma curva, o motorista acabou perdendo o controle da direção. Em seguida, a caminhonete saiu da pista, colidiu violentamente contra um barranco e capotou diversas vezes, parando às margens da via.
Com o impacto, os dois ocupantes sofreram ferimentos considerados graves. Populares que passavam pelo local acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que enviou uma equipe para prestar os primeiros socorros. Após receberem atendimento ainda no local, as vítimas foram encaminhadas para uma unidade médica da capital para avaliação e cuidados especializados.
Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde dos feridos. As circunstâncias exatas do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes. O trecho onde ocorreu o capotamento é conhecido por apresentar curvas acentuadas, o que exige atenção redobrada dos condutores.
