Cabeleireira é morta a tiros ao chegar em casa em Vilhena

Publicada em 03/12/2025 às 08h30
Na noite desta terça-feira, 2 de dezembro de 2025, uma mulher de 39 anos, identificada como Joana dos Santos, irmã da influenciadora digital conhecida como Dorcas, foi assassinada a tiros ao chegar em casa, no bairro Cidade Nova, em Vilhena.
Segundo as primeiras informações obtidas, a vítima chegava em casa quando um homem armado se aproximou e efetuou vários disparos.
Pelo menos quatro tiros teriam atingido Joana, que caiu ao solo gravemente ferida.
O Corpo de Bombeiros foi acionado, porém, ao chegar ao local, a equipe apenas constatou o óbito.
A Polícia Militar isolou a área até a conclusão dos trabalhos da Polícia Técnico-Científica (Politec). Após a perícia, o corpo será liberado para a funerária de plantão realizar a remoção.
As circunstâncias e motivação do crime ainda serão investigadas pela Polícia Civil.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!