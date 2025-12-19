Bruna Biancardi diz que escolheu ouvir o coração ao decidir perdoar Neymar

Publicada em 19/12/2025 às 15h29
Bruna Biancardi falou de forma direta sobre a decisão de seguir ao lado de Neymar Jr. após a infidelidade do jogador vir a público. Em entrevista à revista Crescer, a influenciadora explicou que o perdão foi resultado de um processo interno, marcado pelo distanciamento das opiniões externas e pela escolha de priorizar a família.
Segundo Bruna, no início do episódio, a exposição e os comentários de terceiros pesaram sobre suas decisões. Com o tempo, ela afirma ter aprendido a filtrar as críticas e a se orientar mais pelos próprios sentimentos. “Eu me deixava levar pelos comentários, pelas críticas das pessoas que não sabem e não vivem o nosso relacionamento. Acabava absorvendo isso, de certa forma, mas aprendi que tinha que ouvir meu coração, fazer o que tinha que fazer pela minha família e, hoje, a gente vive uma nova fase”, afirmou.
A influenciadora também relatou que a troca de experiências com outras mulheres contribuiu para uma visão mais realista sobre relacionamentos. Para ela, conflitos são comuns e fazem parte da dinâmica de qualquer casal, mas a diferença, no seu caso, está na intensa exposição pública. “Nenhum relacionamento é perfeito. Tem fases, momentos... A diferença é que o meu é exposto, o que deixa tudo muito mais delicado”, disse.
Bruna destacou ainda que o sentimento foi decisivo para seguir em frente. Segundo ela, o aprendizado veio a partir do erro e da reconstrução. “O amor é a base de tudo. Aprendemos com os erros e, hoje, estamos aqui, felizes, com a nossa família”, completou.
O episódio que abalou o relacionamento ocorreu em 2023, quando Neymar traiu Bruna durante a gestação da primeira filha do casal, Mavie. Na ocasião, a influenciadora Fernanda Campos afirmou ter se encontrado com o jogador em um apartamento de luxo em São Paulo, pouco antes do Dia dos Namorados.
Após a repercussão, Neymar reconheceu publicamente a traição e divulgou um pedido de desculpas. No texto, o atleta declarou arrependimento e afirmou que lutaria para preservar a família que estava construindo com Bruna.
