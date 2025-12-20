BPchoque prende dupla com arma dentro de carro na região central

Por pvhnoticias.com.br
Publicada em 20/12/2025 às 09h15
Uma ação de policiais do Batalhão de Choque da PM na noite desta sexta-feira (19), resultou na prisão de Ítalo S. N., 31, e do foragido Kauan S. H., 19 anos, flagrados armados.
A prisão aconteceu na Rua Gonçalves Dias com José Camacho, bairro Olaria, centro de Porto Velho.
Segundo a PM, a guarnição em patrulhamento avistou um carro modelo Ford Ka parado em local suspeito com dois ocupantes e fez a abordagem.
Na revista do veículo foi encontrado um revólver calibre 38 municiado, e na pesquisa nominal, constatado um mandado de prisão em desfavor de Kauan. Ambos foram conduzidos ao Departamento de Flagrantes.
