“Bem resolvida com isso”: Bia do Brás fala sobre virgindade aos 25

A ex-participante do BBB Beatriz Reis, conhecida como Bia do Brás, voltou a abordar publicamente um tema que desperta curiosidade constante: sua vida íntima. Aos 25 anos, a influenciadora afirmou que continua virgem e disse lidar com o assunto de forma tranquila, sem enxergar isso como um problema.
Segundo Bia, o interesse do público é tão frequente que acaba alcançando pessoas próximas. “Minha família e meus amigos próximos falam que param eles na rua para perguntar se sou virgem, as pessoas não acreditam. Mas sou, ainda continua”, relatou. Ela reforçou que não sente pressa em mudar essa realidade: “Quando chegar, vai ser… não sei quando vai chegar. Sou muito bem resolvida com isso”.
Ao comentar a vida amorosa, a ex-BBB explicou que o momento atual é de atenção total à carreira e às oportunidades que surgiram após o reality. De acordo com ela, a visibilidade trouxe aproximações motivadas por interesse, o que a fez adotar uma postura mais cautelosa.
“Surgem muitas pessoas que se aproximam por interesse. Acho que me fechei um pouco mais depois da fama por não confiar em todo mundo”, afirmou. Bia disse ainda que prefere preservar sua rotina profissional e emocional: “Estou gravando, trabalhando, e não quero ninguém me enchendo o saco”.
A influenciadora também deixou claro que não se incomoda em estar solteira. “Adoro ser solteira, não estou achando ruim essa vida, não, Brasil”, disse, ao explicar que evita relações marcadas por ciúmes e cobranças excessivas.
Mesmo sem um relacionamento fixo, Bia contou que a paquera acontece, inclusive com pessoas conhecidas do público, mas sem avançar. “Umas paqueradinhas sempre dá, de leve, mas dá. Foram poucos, uns dois, mas não fui muito além, não foi adiante”, relatou.
Apesar de satisfeita com a fase atual, a ex-BBB afirmou que ainda sonha em construir uma família. “Tenho vontade de ser mãe, de construir minha família”, disse. Segundo ela, esses planos só devem sair do papel quando houver segurança emocional. “Sou um pouquinho enjoada, gosto de tudo muito perfeitinho. Se não for pra ser uma coisa que me sinta bem, prefiro não ter”, concluiu.
