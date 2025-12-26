Ator que viverá Bolsonaro em filme envia mensagem de Natal ao ex-presidente

Publicada em 26/12/2025 às 11h24
O ator Jim Caviezel, escolhido para interpretar Jair Bolsonaro no cinema, usou as redes sociais para enviar uma mensagem de Natal ao ex-presidente e aos integrantes de sua família. A publicação foi feita durante as comemorações natalinas e rapidamente repercutiu entre apoiadores do político.
Na mensagem, Caviezel desejou votos positivos à família Bolsonaro e marcou os perfis de Bolsonaro, da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e dos filhos Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Renan e Laura. O ator também convidou seguidores a rezarem pelo ex-presidente e seus familiares.
A manifestação ocorre em meio à divulgação do projeto cinematográfico Dark Horse, que retrata a trajetória política de Jair Bolsonaro. Trechos da produção foram compartilhados recentemente pelo deputado federal Mário Frias, aumentando a visibilidade do longa ainda em fase de produção.
O filme tem direção do cineasta norte-americano Cyrus Nowrasteh e traz Jim Caviezel como protagonista. Aos 57 anos, o ator construiu carreira no cinema e na televisão desde os anos 1990, com papéis em produções como Além da Linha Vermelha (1998), Olhar de Anjo (2001) e O Conde de Monte Cristo (2002).
Caviezel alcançou projeção internacional em 2004 ao interpretar Jesus Cristo no filme A Paixão de Cristo. Na televisão, também integrou o elenco da série Pessoa de Interesse, consolidando sua trajetória em produções de grande alcance.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!