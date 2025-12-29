Assassinato a tiros em Candeias do Jamari é investigado após disputa por imóvel

Publicada em 29/12/2025 às 09h30
A Polícia Civil apura um homicídio registrado no fim da noite de domingo (28) no distrito de Vila Nova Samuel, em Candeias do Jamari, interior de Rondônia. Um homem de 48 anos, identificado como Ramiro, morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo em frente à casa onde estava residindo.
De acordo com o registro da ocorrência, a morte foi constatada ainda no local, após a vítima ser baleada na região do tórax. O autor dos disparos deixou a cena logo em seguida e não havia sido localizado até o encerramento do atendimento inicial.
Antes do crime, Ramiro conversava com um amigo em frente ao imóvel. Nesse momento, um indivíduo encapuzado, portando uma arma de fogo, aproximou-se e passou a atirar em direção à vítima. O acompanhante conseguiu fugir correndo para não ser atingido.
Testemunhas relataram que, durante a ação, o atirador teria feito uma ameaça direta, afirmando: “Não falei para vocês saírem fora daqui”. A declaração foi registrada no boletim e integra a linha de apuração policial.
As primeiras informações levantadas indicam que o suspeito se apresentava como proprietário da residência onde Ramiro estava morando. A principal hipótese investigada é de que o homicídio tenha sido motivado por uma disputa relacionada ao imóvel.
A Polícia Civil segue com as investigações para identificar e localizar o autor do crime, além de esclarecer todas as circunstâncias do caso.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!