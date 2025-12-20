Após vencer “A Fazenda”, Dudu Camargo diz que quer morar com Saory

Publicada em 20/12/2025 às 10h18
Recém-consagrado campeão de A Fazenda 17, Dudu Camargo revelou planos para a vida pessoal após o encerramento do reality. O jornalista afirmou que pretende dividir o mesmo teto com Saory Cardoso, com quem iniciou um relacionamento durante o confinamento.
A declaração foi feita durante entrevista concedida a Lucas Selfie no programa Live do Campeão, exibido na última sexta-feira (19). Segundo Dudu, a convivência diária é essencial para que o relacionamento funcione, descartando a possibilidade de manter a relação à distância.
O ex-apresentador do SBT destacou que o casal já passou cerca de três meses morando junto durante o programa e que essa experiência reforçou sua convicção. Para ele, encontros esporádicos não sustentam uma relação estável.
Questionado sobre a possibilidade de casamento, Dudu afirmou não fazer questão de formalizar a união, embora reconheça a importância simbólica. Segundo ele, o compromisso não está representado por uma aliança, mas pelo sentimento.
Ao relembrar sua trajetória no reality, o campeão contou que não entrou no programa com expectativas amorosas. Disse que o principal desafio era encontrar pessoas com quem pudesse manter boas conversas e que a aproximação com Saory aconteceu de forma gradual, ao longo do confinamento.
