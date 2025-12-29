Após flagra de Bruna Marquezine com Shawn Mendes, postagem de João Guilherme gera comentários

Publicada em 29/12/2025 às 15h48
Um registro feito dentro de um avião colocou Bruna Marquezine novamente no centro das conversas nas redes sociais. As imagens mostram a atriz ao lado do cantor Shawn Mendes durante um voo que, conforme apuração do portal LeoDias, teria como destino o Aeroporto de Maceió.
A circulação do vídeo ganhou novo fôlego pouco depois, quando João Guilherme, ex-namorado de Bruna, publicou um story no Instagram. Na imagem, ele aparece em uma selfie simples, mas a escolha da música de fundo — cujo tema aborda a valorização da vida de solteiro — foi suficiente para provocar leituras variadas entre seguidores.
Internautas passaram a interpretar a trilha sonora como uma possível resposta indireta ao flagra envolvendo Marquezine e o artista internacional. Nos comentários, surgiram mensagens de apoio, brincadeiras e comparações entre os envolvidos, alimentando especulações sobre o significado da postagem.
Sem declarações públicas de Bruna Marquezine, Shawn Mendes ou João Guilherme sobre o episódio, o conteúdo segue sendo interpretado pelo público apenas a partir dos registros compartilhados, mantendo o assunto em evidência nas redes sociais.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!