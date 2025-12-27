Após acidente do filho, Viih Tube relata crise de ansiedade e revive trauma

Publicada em 27/12/2025 às 10h58
A influenciadora Viih Tube usou as redes sociais nesta sexta-feira (26) para relatar um período delicado vivido após o filho mais novo, Ravi, de 1 ano, sofrer um acidente doméstico. A criança teve queimaduras de segundo grau na mão, precisou passar por cirurgia e foi levada a um hospital, situação que desencadeou crises de ansiedade na mãe.
Em vídeo publicado pela manhã, Viih contou que o episódio trouxe de volta lembranças difíceis do período em que Ravi esteve internado logo após o nascimento. Segundo ela, a saúde dos filhos afeta diretamente seu estado emocional e físico, o que acabou resultando em sintomas intensos de ansiedade.
A influenciadora revelou que passou a sentir mal-estar, dores no estômago, tremores e náuseas, sintomas que a levaram a buscar tratamento por cerca de três meses até conseguir se estabilizar sem o uso de medicação. Com o novo retorno ao ambiente hospitalar, o corpo teria reagido como se estivesse revivendo o trauma anterior.
Ravi nasceu em novembro de 2024 e, ainda no primeiro mês de vida, precisou ser internado em uma UTI por causa de uma enterocolite — inflamação no intestino — além de dificuldades respiratórias. Ele permaneceu hospitalizado por 19 dias até receber alta médica.
Viih Tube descreveu que, durante a crise recente, apresentou alterações na visão, aumento da pressão arterial, dores no pescoço e rigidez muscular. Após avaliação médica, o quadro foi diagnosticado como crise de ansiedade. A influenciadora afirmou que, apesar da sensação intensa de perigo, trata-se de uma reação do corpo ao estresse emocional.
Além de Ravi, Viih Tube também é mãe de Lua Di Felice, de 2 anos e oito meses, ambos frutos do relacionamento com o influenciador e ex-BBB Eliezer.
