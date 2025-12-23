Apenado monitorado é preso acusado de agredir a própria avó de 84 anos

Publicada em 23/12/2025 às 09h15
Policiais militares do 1º Batalhão prenderam, na noite desta segunda-feira (22), um apenado de 33 anos, monitorado por tornozeleira eletrônica, suspeito de ameaçar de morte e agredir a própria avó, uma idosa de 84 anos. O crime ocorreu em uma residência localizada no bairro São Cristóvão, região Central da capital rondoniense.
Segundo informações repassadas pela vítima aos policiais, o neto chegou à casa bastante alterado, aparentando estar sob efeito de drogas. Ao ser orientado pela avó para que se acalmasse, o suspeito teria se exaltado ainda mais, passando a quebrar objetos dentro do imóvel.
Durante o surto de agressividade, o apenado teria agredido a idosa e proferido ameaças de morte contra ela, causando pânico e grande temor. Desesperada e muito assustada com a situação, a vítima conseguiu acionar a Polícia Militar, que rapidamente se deslocou até o endereço informado.
Ao chegar ao local, os policiais constataram a veracidade da denúncia e deram voz de prisão ao acusado. Ele foi detido e encaminhado ao Departamento de Flagrantes para as providências cabíveis.
Na delegacia, conforme relato policial, o suspeito aparentava estar despreocupado com a prisão, chegando inclusive a posar para foto e exibir a tornozeleira eletrônica que utilizava na perna.
O caso foi registrado como ameaça e agressão no contexto de violência doméstica e familiar, tendo como vítima uma pessoa idosa. O acusado permanece à disposição da Justiça, e a situação será analisada pelas autoridades competentes.
