Antonia Fontenelle diz que só entraria no BBB 26 com cachê de R$ 1 milhão

Publicada em 27/12/2025 às 10h49
A apresentadora Antonia Fontenelle afirmou que recebeu um convite para integrar o elenco do Big Brother Brasil 26, da TV Globo, mas deixou claro que só aceitaria a proposta mediante uma condição financeira específica: um cachê de R$ 1 milhão. A revelação foi feita por meio de vídeos publicados em seus stories no Instagram.
Segundo Fontenelle, o contato ocorreu no dia de Natal, quando foi questionada sobre a possibilidade de participar do reality. Ela contou que respondeu de forma direta, dizendo que não cogitava entrar no programa sem uma compensação financeira elevada. A apresentadora afirmou que o valor serviria, inclusive, para lidar com eventuais processos judiciais que poderiam surgir com a exposição proporcionada pelo confinamento.
Durante o desabafo, Antonia destacou que não costuma guardar segredos e, por isso, decidiu tornar público o convite. Ela ainda ironizou a situação ao dizer que não se importaria caso a produção negasse a história, reforçando que falou apenas sobre si mesma e suas condições.
A apresentadora também revelou que uma amiga próxima estaria confirmada no elenco do programa, mas preferiu não divulgar o nome para não atrapalhar os planos da produção. Ao comentar a possibilidade, Fontenelle chegou a imaginar como seria dividir o confinamento com essa amiga dentro da casa mais vigiada do país.
Por fim, Antonia Fontenelle explicou por que considera difícil aceitar o convite. Entre os motivos citados estão a distância dos filhos, o isolamento do mundo exterior e as provas de resistência exibidas no programa. Segundo ela, o confinamento exige um nível de entrega que não combina com sua rotina e com a forma como lida com a própria vida.
Informação: Antonia Fontenelle afirma que uma amiga dela estará no elenco do BBB 26 que ela doida . #BBB26 pic.twitter.com/UB5jzmycYA — DOUGLAS REALITYS (@DougRealitys) December 26, 2025
