Andressa Urach revela ter 7 namorados: “um para cada dia da semana”

23/12/2025
A influenciadora e modelo Andressa Urach voltou a movimentar as redes sociais ao afirmar que se envolve simultaneamente com sete homens, reservando um para cada dia da semana. A declaração foi feita em publicações recentes, nas quais ela explicou que a escolha reflete uma mudança de postura emocional diante de experiências passadas.
Ao comentar o tema, Andressa afirmou que deixou de se apegar afetivamente. Segundo ela, frustrações em relacionamentos anteriores influenciaram sua decisão de adotar uma dinâmica mais distante e sem exclusividade, o que rapidamente gerou repercussão entre seguidores.
As manifestações do público foram variadas. Parte dos internautas aproveitou o espaço para relatar histórias pessoais de traição e superação, enquanto outros demonstraram apoio ou curiosidade sobre o modelo de relacionamento apresentado pela influenciadora. Também houve comentários em tom bem-humorado, questionando a dificuldade prática de manter múltiplos envolvimentos ao mesmo tempo.
A fala da modelo reacendeu discussões sobre fidelidade, autonomia emocional e novos formatos de relação. Enquanto alguns enxergam liberdade individual na escolha, outros levantam questionamentos sobre limites afetivos e impactos emocionais desse tipo de vínculo.
