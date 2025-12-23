“Afeto comigo mesma”: Gaby Amarantos fala sobre decisão de colocar silicone

Publicada em 23/12/2025 às 15h53
A cantora Gaby Amarantos, de 47 anos, usou as redes sociais nesta quarta-feira (23) para dividir com o público uma decisão pessoal que, segundo ela, vinha sendo amadurecida há muito tempo: a colocação de próteses de silicone. Em vídeo publicado no Instagram, a artista explicou que a escolha faz parte de um processo consciente de autocuidado e reconexão com a própria imagem.
Logo no início do relato, Gaby fez questão de contextualizar a decisão. “Eu sempre tive muito orgulho do meu corpo e das minhas curvas, mas há muito tempo eu queria fazer essa transformação”, afirmou, ao deixar claro que a cirurgia não representa negação da própria história, mas sim um novo capítulo.
Na legenda da publicação, a cantora reforçou que o procedimento não teve relação com padrões estéticos impostos. “As próteses fazem parte de um processo muito íntimo, consciente e cheio de afeto comigo mesma. Não pra atender expectativas, mas pra me olhar no espelho e me reconhecer”, escreveu.
Segundo Gaby Amarantos, o desejo de colocar silicone existe desde a adolescência, mas só agora encontrou o momento certo para realizar o sonho. Ela contou que escolheu um médico de confiança, o mesmo profissional responsável por uma cirurgia feita anteriormente em sua irmã, fator que trouxe ainda mais segurança para seguir adiante.
Com bom humor, a artista também brincou ao apresentar as próteses aos seguidores. “Sejam bem-vindas, Ruth e Raquel. Ou, para a geração Z: Tasha & Tracie chegaram, amor!”, disse, arrancando reações divertidas do público.
Ao encerrar o vídeo, Gaby destacou que vive uma fase especial da vida pessoal e profissional. “Sei que muita gente também sonha em fazer transformações. Meu eu interior fica radiante de alegria. Estou vivendo um momento muito lindo da minha vida e da minha carreira”, concluiu.
