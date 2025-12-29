Ação conjunta da Polícia militar fecha boca de fumo e prende três suspeitos

Publicada em 29/12/2025 às 09h00
Uma ação rápida e eficiente da Polícia Militar de Rondônia resultou na prisão de três suspeitos pelo crime de tráfico de drogas, em uma residência localizada na Rua Beira Rio, no bairro Costa e Silva, zona Norte da capital. A ocorrência foi registrada por uma guarnição do 5º Batalhão da PM, sob o comando do Terceiro Sargento Machado.
De acordo com informações apuradas pela equipe de jornalismo do portal Hora1Rondonia, os policiais receberam uma denúncia anônima por meio do telefone 190, informando que no imóvel indicado estariam vários suspeitos comercializando entorpecentes. Diante da gravidade da denúncia, os militares se deslocaram imediatamente até o endereço para averiguação.
Ao chegarem ao local, os policiais constataram a movimentação suspeita e montaram uma estratégia para realizar o cerco da residência. Para reforçar a ação, foi solicitado apoio de uma guarnição do 1º Batalhão da Polícia Militar, comandada pelo Segundo Sargento Paz.
Durante a abordagem, os policiais conseguiram deter três indivíduos, que estavam de posse de entorpecentes do tipo cocaína e maconha. Além das drogas, foram apreendidos diversos objetos e produtos de procedência duvidosa, que possivelmente teriam sido trocados por drogas ou adquiridos de forma ilícita.
Diante dos fatos, os três suspeitos receberam voz de prisão e foram conduzidos à Central de Flagrantes, onde ficaram à disposição da autoridade policial para as providências cabíveis.
A Polícia Militar reforça a importância da colaboração da população por meio de denúncias anônimas, que têm sido fundamentais no combate ao tráfico de drogas e na manutenção da segurança pública em Porto Velho.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!