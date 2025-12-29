“A gente paga caro para não saber mexer”, Ana Castela relata perrengue em mansão

Publicada em 29/12/2025 às 16h23
Um momento descontraído vivido por Ana Castela viralizou nas redes sociais neste domingo (28). Durante um encontro com amigos em sua mansão, localizada em Londrina, no Paraná, a cantora foi flagrada enfrentando dificuldades para usar o sistema do cinema instalado dentro da própria casa.
As imagens foram publicadas nos stories do influenciador Odorico Reis, amigo da artista. No vídeo, Ana tenta acessar um aplicativo de streaming, mas não consegue operar o equipamento, arrancando risadas de quem acompanhava a situação.
Ao perceber que não dominava os comandos do aparelho, a cantora entrou na brincadeira. “Não sei mexer em nada! A gente paga caro para não saber mexer”, comentou, em tom bem-humorado. Odorico respondeu na mesma linha, sugerindo que ela precisaria fazer um “curso” para aprender a usar o cinema da mansão.
A legenda da publicação também ironizou o episódio, fazendo referência à rotina intensa de compromissos da sertaneja e ao pouco tempo que ela passa em casa. O registro foi interpretado pelos seguidores como mais um exemplo do lado espontâneo e descontraído da artista fora dos palcos.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!