1ª Cantata Natalina de Tarilândia reúne centenas de pessoas

Publicada em 19/12/2025 às 08h15
A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), realizou na noite da última quarta-feira (17) a primeira edição da Cantata Natalina no distrito de Tarilândia. O evento aconteceu na praça do distrito e marcou um momento especial de celebração entre os moradores da região.
A programação contou com apresentações musicais e teatrais realizadas pelos alunos da Escola Municipal José de Souza e de Jaru-Uaru, além de participações especiais de convidados.
O prefeito Jeverson Lima destacou a importância da iniciativa. “É uma alegria imensa realizar a 1ª Cantata Natalina de Tarilândia. Este é um compromisso que fiz com o vereador Marcão, e tenho certeza de que esta será a primeira de muitas que ainda virão”, afirmou.
O evento reuniu centenas de moradores da região e contou ainda com a presença do vice-prefeito Grécio Benedito, os vereadores Marcão e Everson Queiroz, a secretária municipal de Desenvolvimento Social, Leidiane Lima, a secretária municipal de Educação, Cleide Gonçalves Prates, e o secretário executivo de Educação, Leomar Leal.
