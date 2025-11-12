Unidade Caladinho realiza ação especial para incentivar cuidados com a saúde do homem

Publicada em 12/11/2025 às 16h28
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), realizará no próximo sábado (15) uma ação alusiva à Campanha Novembro Azul, na Unidade de Saúde da Família (USF) Caladinho, das 8h às 12h.
O objetivo é conscientizar à sociedade sobre a importância dos cuidados com a saúde do homem, principalmente quanto à prevenção do câncer de próstata, além de outras doenças o público masculino.
“Recebemos a determinação do prefeito Léo Moraes para intensificarmos essa campanha em diversos pontos da cidade. As pesquisas indicam que os homens cuidam menos da saúde que as mulheres, mas precisamos reverter esse quadro. Afinal, quando a doença é diagnosticada na fase inicial fica mais fácil de ser tratada”, comentou titular da Semusa, Jaime Gazola.
Durante a ação, que será comandada pela equipe de profissionais da própria unidade, haverá consultas médicas e de enfermagem, testes de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), atualização da caderneta de vacinação e orientações através de palestra educativa.
A Unidade de Saúde da Família Caladinho está localizada na rua Angico, nº 5030, bairro Cohab, na zona Sul de Porto Velho, no mesmo prédio da Unidade de Saúde Manoel Amorim de Matos.
