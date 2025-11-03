TRT-14 promove palestra sobre diversidade e igualdade com Rita Von Hunty

Publicada em 03/11/2025 às 12h02
A palestra com Rita Von Hunty — persona drag do ator e professor Guilherme Terreri, a ser promovida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC), no dia 13 de novembro, será transmitida pela plataforma Zoom e pelo canal oficial do TRT-14 no YouTube, das 9h30 às 11h (RO) e 8h30 às 10h (AC).
Com abordagem crítica e interdisciplinar, a palestra sobre “Epistemologias do Sul e Feminismos Insurgentes” busca refletir e ampliar o debate sobre diferentes formas de produzir conhecimento e destacar a importância das vozes e experiências do Sul Global. A palestra também aborda como os movimentos feministas insurgentes contribuem para a transformação social e para a construção de um mundo mais justo e igualitário.
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 12 de novembro, por meio de formulário eletrônico.
A iniciativa faz parte das ações do Tribunal voltadas à promoção da equidade, diversidade e direitos humanos. Alinhada às diretrizes do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), a ação fortalece o Programa de Equidade de Raça, Gênero e Diversidade da Justiça do Trabalho (Resolução CSJT nº 368/2023) e outras políticas institucionais que incentivam a participação feminina e a paridade de gênero com perspectiva interseccional.
Além disso, o evento contribui para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, especialmente os ODS 5 (Igualdade de Gênero), 10 (Redução das Desigualdades) e 16 (Paz, Justiça e Instituições Eficazes).
