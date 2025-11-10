Soluções em agricultura inteligente são apresentadas durante reunião para fortalecer parcerias internacionais

Publicada em 10/11/2025 às 15h49
Com o objetivo de fortalecer a inovação no campo e ampliar o uso de tecnologias no agronegócio rondoniense, o governo de Rondônia se reuniu, no dia 3 de novembro, em Porto Velho, com representantes da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) para apresentar oportunidades de cooperação com a China voltadas à agricultura inteligente, área que une tecnologia, automação e eficiência no campo.
Durante o encontro, foram apresentadas soluções observadas pela equipe técnica da Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic), durante recente agenda na China, como: o uso da Inteligência Artificial (IA), Internet das Coisas (IoT) e automação de processos agrícolas; além dos sistemas de monitoramento remoto, sensoriamento ambiental, equipamentos inteligentes e plataformas de gestão agrícola integradas, capazes de otimizar recursos e elevar a produtividade.
Entre as oportunidades de parceria discutidas estão:
Implementação de sistemas de sensoriamento remoto e coleta de dados em tempo real;
Expansão da conectividade rural com soluções baseadas em IoT;
Aplicação de tecnologias para aumento de produtividade e eficiência operacional;
Transferência de tecnologia e cooperação técnica em inovação agrícola.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a reunião reforça o compromisso do governo do estado em promover a transformação digital e utilizar a tecnologia como aliada do desenvolvimento sustentável.
A chefe-geral da Embrapa Rondônia, Lúcia Wadt, ressaltou a importância do diálogo entre o governo de Rondônia e instituições de pesquisa para o avanço tecnológico no campo. “Momentos como esse são importantes para conhecer novas soluções e avaliar como elas podem contribuir com o desenvolvimento do agronegócio no estado. A troca de informações é o primeiro passo para construir caminhos conjuntos em prol da inovação.”
Segundo o superintendente da Setic, Delner Freire, a viagem da Setic à China teve como foco conhecer soluções tecnológicas e identificar parcerias que possam contribuir com o desenvolvimento de Rondônia.“Buscamos experiências que possam ser adaptadas à realidade do estado e repassadas às secretarias responsáveis por cada área. A agricultura é uma delas, e o diálogo com a Embrapa é essencial para transformar essas ideias em resultados”, enfatizou.
