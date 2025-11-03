Sine Municipal Praça CEU oferece serviços gratuitos em Porto Velho

Publicada em 03/11/2025 às 11h29
A Prefeitura de Porto Velho, por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine) Municipal Praça CEU, tem se consolidado como um importante ponto de apoio para trabalhadores e empregadores. O Sine, integrado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade (Semdec), oferece gratuitamente uma série de serviços voltados à intermediação de mão de obra, orientação profissional e acesso a programas de qualificação.
De acordo com a gerente do Sine Praça CEU, Marylia Casanova, diariamente são disponibilizadas vagas de emprego em diversas áreas, como comércio, serviços, construção civil e indústria. Os interessados podem se cadastrar pessoalmente na unidade, apresentando documentos pessoais.
Além de intermediar vagas e oferecer capacitação, o órgão também presta orientação gratuita na elaboração e atualização de currículos. O serviço é voltado tanto para quem está entrando agora no mercado quanto para profissionais que desejam se recolocar. No atendimento, os técnicos do Sine orientam o trabalhador sobre como montar um currículo atrativo, com foco nas experiências, habilidades e informações mais relevantes para cada vaga.
“Nosso objetivo é aproximar o trabalhador das oportunidades que o mercado oferece e, ao mesmo tempo, ajudar as empresas a encontrarem profissionais qualificados. Muitas pessoas têm dificuldade em montar um currículo adequado. Nosso papel é ajudar a destacar os pontos fortes de cada candidato, aumentando as chances de contratação”, explica a responsável pelo Sine Praça CEU.
VAGAS TEMPORÁRIAS
Para muitos cidadãos, o Sine representa a porta de entrada para uma nova oportunidade de trabalho. Com serviços gratuitos e acessíveis, o Sine Municipal Praça CEU reafirma seu compromisso com o fortalecimento do emprego e o desenvolvimento econômico de Porto Velho.
Com a chegada das festas de fim de ano, o comércio e o setor de serviços intensificam as contratações temporárias para atender ao aumento na demanda. Para quem busca uma oportunidade de trabalho, o Sine também oferece vagas temporárias, que podem ser definitivas, de acordo com a disponibilidade de cada candidato.
Segundo o gerente de recrutamento do Sine, Adriano Matozo, as oportunidades abrangem áreas como vendas, estoque, atendente, auxiliar de cozinha, operador de caixa, repositor e diversas outras áreas. Em alguns casos, há chances de efetivação após o período temporário, dependendo do desempenho do trabalhador e das necessidades da empresa.
“O fim do ano é um momento estratégico para quem está em busca de uma recolocação. As vagas temporárias podem ser uma excelente porta de entrada para o emprego formal. Por isso, o Sine em parceria com as empresas proporciona vagas para vários setores. O Sine está de portas abertas para receber os candidatos”, afirma Adriano Matozo.
Os candidatos podem comparecer nos endereços: rua General Osório, 81, Centro, e Praça CEU, Antônio Fraga Moreira, 1706, bairro Juscelino Kubitschek. De segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30. Os contatos para informações são: (69) 98473-5957 / (69) 9 8473-8546.
